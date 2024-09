Jovens da Guiné Equatorial idealizam o 'sonho americano'

Com o colapso dos preços do petróleo, o principal recurso do país, a economia entrou em recessão em 2023 e o desemprego chegou a 8,5%, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento.

Paciencia Mangue, formada em economia, não quer mais "perder tempo".

"Para encontrar um bom emprego aqui, você precisa conhecer alguém no poder ou ter um parente entre aqueles que governam o país", governado por Teodoro Obiang, de 82 anos, que está no poder desde 1979, afirma ela.

Alguns, como Manulo, conseguem um visto para ir diretamente para os EUA. Outros têm que voar para o Brasil ou Nicarágua, às vezes via Espanha, e depois entrar ilegalmente pelo México. Poucos, no entanto, saem pelo Sahel e depois atravessam o Mediterrâneo, de acordo com dados coletados pela AFP.

Entre a passagem de avião e o visto no Brasil, por exemplo - cerca de 3 mil dólares no total nesse caso (valor em 16,5 mil reais na cotação atual)- o caminho para o exílio exige um grande investimento. E depois há a parte mais difícil: chegar aos Estados Unidos, mediante pagamento.

"Sofremos", diz Geraldina Adang, 33 anos, que partiu em janeiro de 2023 via Brasil e agora vive na Califórnia.