Os principais rostos na nova equipe da Comissão Europeia

Figura de confiança do presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, Ribera foi proposta para chefiar esta mesma pasta, com o cargo de vice-presidente, tendo o objetivo de promover uma transição "limpa, justa e competitiva".

Ela é contrária à energia nuclear e entusiasta do Acordo Verde da UE, o plano ambicioso do bloco para alcançar a neutralidade carbônica até 2050. Durante seu mandato na Espanha, ela promoveu o desenvolvimento do hidrogênio verde.

- Raffaele Fitto

O ministro italiano dos Assuntos Europeus, de 55 anos, faz parte do partido Irmãos da Itália da primeira-ministra da extrema direita, Giorgia Meloni.

Criticado no centro e na esquerda do conselho político europeu, Von der Leyen o propõe como vice-presidente executivo de Coesão e Reformas, pasta responsável pelo desenvolvimento das regiões menos favorecidas do bloco.

Meloni tem pressionado nas últimas semanas para que seu país tenha uma pasta de alto nível no colégio de comissários e, assim, expanda o seu peso político na UE.