Harris acusa Trump de ser 'arquiteto' do retrocesso do direito ao aborto nos EUA

"Uma a cada três mulheres nos Estados Unidos vive em um estado onde o aborto está proibido por culpa de Trump", disse Kamala em um comício em Atlanta, e lembrou que o ex-presidente afirmou sentir-se "orgulhoso" de ter sido responsável, com suas indicações de juízes conservadores, pela mudança da lei.

"Esses hipócritas querem falar sobre o que é melhor para as mulheres e as crianças", declarou a democrata, acusando os republicanos de lutar contra o direito ao aborto em nome da defesa da vida, enquanto negligenciam os problemas da mortalidade perinatal e do acesso ao atendimento médico para mulheres grávidas e mães.

- Morte "evitável" -

A candidata lembrou do caso de Amber Thurman, de 28 anos, que sofreu complicações após tomar uma pílula abortiva e morreu em agosto de 2022 na Geórgia por não ter recebido tratamento a tempo.

De acordo com um artigo do ProPublica, uma comissão oficial desse estado determinou que sua morte "evitável" foi causada pelo atraso em submetê-la a uma operação que poderia tê-la salvado, e que esse atraso foi consequência da aprovação de uma lei que penaliza o procedimento. Kamala Harris pediu que a multidão gritasse o nome de Thurman.

Ela também criticou o "julgamento insuportável" que as mulheres que desejam abortar enfrentam, "fazendo-as sentir como criminosas".