Familiares de ex-soldados colombianos presos na Rússia pedem seu retorno

"Descansei um pouquinho", disse Otilia Ante, quando seu filho reapareceu. "No entanto, não... Eu quero é vê-lo, que me deixem falar com ele", pede desesperada.

Cinquenta colombianos morreram na Ucrânia desde o início do conflito em 2022, segundo a chancelaria.

O país sul-americano é considerado uma potência militar e um terreno fértil para soldados por seu conflito armado de mais de seis décadas.

Na Ucrânia, Medina e Ante recebiam 3.000 dólares mensais, quase dez vezes o salário base de um soldado colombiano.

Após 14 anos no Exército, Ante trabalhou em empresas de segurança privada. Mas, no ano passado, um exame visual o impediu de renovar seu contrato.

Quatro meses desempregado o levaram a combater na Ucrânia.