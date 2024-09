Israel diz que 'eliminou' líder da unidade de elite do Hezbollah em ataque a Beirute

O bombardeio desta sexta-feira foi dirigido "contra a pessoa responsável pelo lançamento diário de foguetes [do Líbano contra Israel], Ibrahim Aqil, juntamente com comandantes importantes da força Radwan", disse posteriormente o porta-voz do Exército Daniel Hagari em coletiva de imprensa.

"Cerca de 10 comandantes morreram lá", acrescentou.

"Esses comandantes estiveram envolvidos no planejamento de operações com mísseis antitanque, no lançamento de foguetes e na planejada incursão em território israelense", explicou.

O Exército israelense relatou inicialmente um "bombardeio seletivo" na área.

Segundo Hagari, os comandantes eliminados estavam reunidos "no subsolo, no coração de um bairro residencial".

skl-jd/it/js/hgs/aa/ic