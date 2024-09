Pais em tempo integral desafiam a tradição patriarcal na China

"Quando você trabalha, sonha com uma grande carreira e que o dinheiro vai ajudar a família. Mas nada é seguro e um salário nem sempre é o que sua família mais precisa", afirma.

Segundo uma pesquisa de 2019 divulgada pela imprensa estatal, 52% dos homens chineses aceitariam permanecer em casa para cuidar da família, um fenômeno mais presente na Europa, mas ainda pequeno na Ásia.

Em 2007, apenas 17% estavam dispostos a aceitar a situação, o que mostra um declínio das tradições patriarcais.

"Meu pai era apenas um pai. Nunca tive a sensação de que ele poderia me ajudar, exceto financeiramente", declara Chen. "Eu quero ser como um amigo para meus filhos, para que eles possam compartilhar coisas comigo".

A escolha de Chen deu mais tempo para sua esposa, Mao Li, autora de um ensaio de sucesso sobre os pais que ficam em casa.

"No início do nosso casamento, eu me perguntava sobre a utilidade dele como cônjuge (...) Ele trabalhava muito, então não me ajudava muito com as crianças, nem me dava muita atenção", explica.