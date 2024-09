Grave lesão de Ter Stegen liga alerta no líder Barcelona

O novo treinador do Barcelona, o alemão Hansi Flick, recorreu, e com grande sucesso até agora, à inesgotável categoria de base do Barcelona para compensar as inúmeras baixas na equipe (Gavi, De Jong, Araujo, Christensen, Olmo... ), mas Ter Stegen é o capitão e titular absoluto no gol do Barça.

No momento, Flick não tem escolha a não ser confiar em Iñaki Peña (25 anos e com apenas vinte jogos desde que estreou na temporada 2022-2023), mas enfrentar esta longa temporada com apenas um goleiro do time titular é muito arriscado.

Por isso, a imprensa espanhola já está citando nomes de possíveis candidatos a ocupar a baliza do Barça, tendo em conta que deverá ser um jogador sem clube se não quiser esperar pela janela de transferências de janeiro.

E os nomes mais comentados são os mais variados: do costarriquenho Keylor Navas ao alemão Loris Karius e dois goleiros que já passaram pelo clube, Jordi Masip e Edgar Badia.

O último deles é outro goleiro com passagem pelo Barça e recentemente aposentado: o chileno Claudio Bravo.

- 3,6 gols em média por jogo -

A grave lesão de Marc-André Ter Stegen estraga um pouco a alegria vivida na capital catalã com o espetacular início de campeonato do novo Barcelona de Flick, cujo jogo ofensivo está fazendo os torcedores se apaixonarem por ele.