Moradores de Gaza e suas vidas destruídas, um ano após 7 de outubro

Um ano depois, foi deslocado "tantas vezes que é difícil contar", explica ele, de um abrigo no centro de Gaza.

Da cidade de Gaza a Khan Yunis, no sul, foi para Rafah, na fronteira com o Egito, depois voltou ao centro da Faixa, e a família teve que começar do zero todas as vezes.

"Montar uma barraca, construir um banheiro, comprar móveis básicos e encontrar roupas porque tudo ficou para trás", diz.

Às vezes, conseguiam encontrar um teto antes do anoitecer. Outras, dormiam na rua, explica Zino, que garante que "nunca precisaram de ninguém" antes da guerra.

No abrigo onde moram, Zino e a esposa conseguiram criar um ambiente parecido com um lar, com local para dormir, caixa d'água e banheiro improvisado.

Ele também deseja que as coisas voltem a ser como eram antes.