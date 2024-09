Queda abrupta da violência na 'capital narco' argentina: sucesso de segurança ou trégua?

Em seus dois primeiros meses de governo, Pullaro recebeu cerca de 30 ameaças de organizações criminosas pelo endurecimento das condições de detenção de seus líderes presos.

O clímax da tensão ocorreu em março, quando, da prisão, traficantes de drogas ordenaram a seus sicários que atirassem contra pessoas "comuns", o que levou ao assassinato de quatro trabalhadores. Desde então, as estatísticas de homicídio caíram bruscamente.

Segundo um relatório do Ministério de Segurança Nacional, a taxa de homicídios em Rosário baixou em 62% entre janeiro e agosto em comparação com o mesmo período do ano passado. "Temos o número mais baixo de homicídios em 17 anos em Rosário", comemorou a ministra Patricia Bullrich.

- "Tudo continua igual" -

Situada às margens do rio Paraná, 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, Rosário é a terceira cidade do país e abriga o terceiro porto agroexportador mais importante do mundo.

No entanto, é conhecida pela violência do narcotráfico e tem ocupado o noticiário devido às ameaças recebidas por jogadores como Ángel Di María e Messi e seus familiares.