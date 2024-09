Rússia excluída do 80º aniversário da libertação de Auschwitz

A Rússia será excluída da cerimônia, no ano que vem, pelo 80º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau pelo Exército Vermelho, informou nesta segunda-feira(23) o museu do local.

É a terceira vez que o museu, localizado em Oswiecim, no sul da Polônia, exclui Moscou desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"É o aniversário da libertação (do campo). Lembramos as vítimas, mas também celebramos a liberdade", disse o diretor do museu, Piotr Cywinski, em comunicado.