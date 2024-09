Terror no sul do Líbano sob bombardeios israelenses

"Os bombardeios não param, bombardearam enquanto socorríamos os feridos", denunciou Badrane.

O Ministério da Saúde libanês anunciou no fim do dia que os ataques aéreos incessantes no sul e no leste do país deixaram 492 mortos, entre eles 35 crianças, e 1.645 feridos, o maior balanço de vítimas fatais em quase um ano de violência transfronteiriça.

O Exército israelense disse, por sua vez, ter atingido mais de 1.300 alvos do movimento islamista Hezbollah no Líbano nas últimas 24 horas.

"Os feridos continuam chegando, a situação é muito difícil", disse um funcionário do hospital público de Tebnine, sul do Líbano, que preferiu não ser identificado.

- Moradores em fuga -

Os ataques levaram centenas de pessoas para as ruas, que tentavam fugir dos bombardeios.