Escândalos de pedofilia no centro da visita do papa à Bélgica

Durante sua visita, o papa se reunirá privadamente com 15 vítimas de agressões sexuais dentro da Igreja.

Esse encontro, "em absoluta discrição", será organizado pela conferência episcopal do país, onde a divulgação de um impactante documentário com depoimentos de várias vítimas, que colidiu com o silêncio da Igreja Católica, fez o tema ressurgir no final de 2023.

"No passado, havia uma cultura do segredo e do silêncio na Igreja, com a qual cada um desses dramas foi mais difícil de suportar", declarou em meados de setembro o arcebispo Luc Terlinden, primaz da Bélgica, para quem o encontro pode ser "uma etapa simbólica importante".

Em uma carta aberta publicada pelo jornal Le Soir, algumas vítimas pediram a Francisco que falasse sobre o tema com contundência durante sua visita, instando-o a falar sobre a questão do celibato dos sacerdotes.

O pontífice, que prometeu "tolerância zero" com os abusos, também pode abordar o escândalo das "adoções forçadas", crianças que foram separadas de suas mães no século passado com a cumplicidade de religiosas para sua adoção.

O jornal belga HLN estima que até 30.000 crianças teriam sido separadas de suas mães na Bélgica, entre 1945 e os anos 1980, um número que a Igreja Católica não confirma.