Reconstrução de Gaza, um objetivo difícil mas sonhado pelos moradores de Gaza

As respostas às guerras anteriores na Faixa de Gaza - em 2008-9, 2012, 2014 e 2021 - oferecem poucos motivos para acreditar que a recuperação desta vez será tranquila, disse Omar Shaban, fundador do think tank PalThink for Strategic Studies, sediado em Gaza.

Especialistas estrangeiros muitas vezes falharam em envolver os palestinos no planejamento e na implementação de projetos, de acordo com Shaban. Governos árabes prometeram grandes somas e depois não as liberaram.

O bloqueio israelense a Gaza, imposto após o Hamas assumir o controle do território em 2007, permaneceu, restringindo severamente o acesso a materiais de reconstrução.

"As pessoas estão cansadas", declarou Shaban. "Elas perderam a fé antes mesmo da guerra."

- Ambiciosos ou irreais? -

Apesar desse histórico, Shaban está entre aqueles que buscam propor estratégias possíveis para o futuro pós-guerra de Gaza.