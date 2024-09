Uma guerra total é inevitável? A visão de Israel e do Líbano

Miri Eisen, coronel reformada e atual associada do Instituto Internacional de Contraterrorismo da Universidade Reichman, acredita que o Hezbollah compreende apenas a linguagem da força.

"A língua que (o Hezbollah) fala é uma linguagem de violência e força e isso significa que a ação contra eles é muito importante". "Não vi outra linguagem funcionar" nessa correlação de forças, destaca.

Embora as operações sejam atualmente realizadas por via aérea, Eisen acredita que poderá haver uma operação terrestre para garantir que o Hezbollah nunca possa fazer algo como o que o Hamas fez em 7 de outubro no sul de Israel.

"Acredito que existe a possibilidade de uma incursão terrestre, porque no final das contas temos que manter as forças do Hezbollah afastadas" da fronteira, afirma.

- A visão no Líbano -

Depois da sabotagem dos dispositivos de comunicação do Hezbollah na semana passada e do bombardeio que matou o comandante da unidade Radwan, Ibrahim Aqil, o número dois do movimento, Naim Qasem, afirmou que a batalha contra Israel entrou em uma "nova fase" de ajuste de "contas pendentes".