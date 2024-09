Argentina vive 'uma situação extrema' com Milei, diz cineasta Lola Arias

Em um contexto de grave crise econômica, Milei assumiu a Presidência em dezembro com o objetivo de cortar gastos drasticamente.

Para o cinema, o golpe impactou o instituto que o fomenta, o INCAA, com um corte que se traduziu na suspensão de programas de apoio e na demissão de funcionários, o que virtualmente o deixou paralisado.

A situação é muito criticada por representantes da indústria cinematográfica, tanto dentro do país quanto no exterior, como no Festival de Cannes, em maio, e no de San Sebastián, esta semana.

Arias participou na terça-feira de um ato em solidariedade ao cinema argentino no Kursaal, sede principal do evento nesta cidade do norte da Espanha, onde vários diretores argentinos alertaram para o perigo de que o número de filmes feitos na Argentina despenque.

Trata-se de "uma situação realmente inédita, que se destrua tudo o que pode produzir uma imagem do país, um futuro para um monte de artistas e também uma indústria porque realmente o cinema argentino dá trabalho para um monte de pessoas", ressaltou Arias na entrevista.

- A música como resistência -

Arias, que também é dramaturga, apresentou em San Sebastián seu segundo longa-metragem, "Reas" (Rés, em tradução livre), que disputa o prêmio de melhor filme latino-americano na mostra Horizontes.