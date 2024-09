Aumento do nível do mar ameaça costas com 'maré de infortúnios', alerta chefe da ONU

Os países insulares também pressionam para obter proteções legais, que salvaguardem os direitos humanos daqueles forçados aos deslocamentos, garantam o apoio financeiro aos esforços de adaptação e estabeleçam programas que preservem a sua cultura.

"Desde 1989, fizemos soar o alarme sobre a crise climática e o aumento do nível do mar, ao mesmo tempo em que enfrentávamos seus efeitos devastadores", disse o primeiro-ministro de Samoa, Fiame Naomi Mata'afa, por meio de nota.

Outros países já começaram a sofrer as consequências.

É o caso do Panamá, onde centenas de famílias insulares foram realocadas no continente; ou Bangladesh, onde a água salgada contamina a água potável, destrói colheitas e ameaça a saúde da população.

Cabe aos líderes mundiais mitigar estas ameaças, instou Guterres. "As suas escolhas determinarão a escala, o ritmo e o impacto do aumento do nível do mar", alertou.

O aumento do nível do mar também intensifica as tempestades, a erosão costeira e as enchentes, destruindo a biodiversidade e atividades como pesca, agricultura e turismo.