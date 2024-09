Barça vence Getafe (1-0) e mantém campanha 100% no Espanhol

Por sua vez, o Getafe continua afundado na zona de rebaixamento (19º, 4 pontos) e segue sem vencer até o momento nesta temporada.

O Real Madrid havia ficado apenas um ponto atrás do Barça na classificação após a vitória por 3 a 2 sobre o Deportivo Alavés na terça-feira, mas os 'blaugrana' responderam bem à pressão e mais uma vez aumentaram a vantagem.

- Lewandowski artilheiro -

No primeiro jogo do Barça desde a grave lesão do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, o jovem Iñaki Peña, de 25 anos, foi titular e teve protagonismo com uma grande defesa logo nos primeiros minutos, após uma cabeçada de Carles Pérez (8').

Já o goleiro do Getafe não teve a mesma sorte: David Soria saltou para tentar interceptar um cruzamento de Jules Koundé, mas não conseguiu segurar a bola, que caiu no centro da área. Lá, 'Lewa' apareceu para marcar seu sétimo gol na temporada e se manter como o artilheiro do Campeonato Espanhol.

"Para mim ele é o melhor '9' dos últimos dez anos. Seu trabalho é na frente do gol, na área e ele está fazendo isso de forma fenomenal. Obviamente o cercamos de jogadores que lhe dão aquele último passe (...) o gol foi excelente", disse o técnico Hansi Flick sobre o artilheiro polon}es, na coletiva de imprensa após o jogo.