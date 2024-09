Israel afirma ter interceptado drone procedente do leste

O exército israelense informou, nesta quarta-feira (25), ter interceptado um drone lançado do leste em direção à cidade portuária de Eilat e que identificou outro que caía na área.

"Foram detectados dois veículos aéreos não tripulados aproximando-se da região de Eilat, (vindos) do leste. Um barco com mísseis da Marinha (...) interceptou um e foi identificada a queda de outro na região de Eilat", informou o Exército, enquanto socorristas reportaram dois feridos leves no ataque, reivindicado por uma organização extremista islâmica do Iraque.

