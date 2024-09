Israel prepara 'possível' ofensiva terrestre no Líbano

O movimento islamita afirmou que o alvo do míssil era a sede do Mossad, serviço de inteligência exterior israelense, cujos agentes considera "responsáveis pelo assassinato dos líderes" do Hezbollah "e pelas explosões de pagers e rádios comunicadores" que deixaram dezenas de mortos na semana passada.

Durante a noite, a organização pró-iraniana Resistência Islâmica no Iraque reivindicou um ataque com drones na cidade portuária de Eilat, no sul de Israel.

O Exército israelense disse ter interceptado um drone vindo do leste e que outro caiu perto de Eilat, enquanto equipes de resgate relataram duas pessoas levemente feridas pelo ataque.

O Irã alertou que o Oriente Médio está "à beira de uma catástrofe em larga escala", e prometeu na ONU apoiar o Líbano. O secretário-geral da organização, António Guterres, advertiu que "o mundo não pode permitir que o Líbano se torne outra Faixa de Gaza".

O papa denunciou no Vaticano o que chamou de "escalada terrível" no Líbano, que considerou inaceitável.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque letal do Hamas que deixou 1.205 mortos em Israel, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses, que incluem os reféns que morreram ou foram assassinados no cativeiro em Gaza. Das 251 pessoas sequestradas, 97 permanecem em Gaza, 33 das quais foram declaradas mortas pelo Exército israelense.