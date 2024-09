Justiça argentina formaliza pedido de captura de Maduro junto à Interpol

Um juiz argentino formalizou nesta quarta-feira (25), junto à Interpol, os pedidos de captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de seu segundo no comando, Diosdado Cabello, no âmbito de uma investigação por crimes contra a humanidade sob o princípio de "jurisdição universal", conforme informaram uma ONG e a imprensa local.

"Expedem-se ordens de detenção de Nicolás Maduro Moros e Diosdado Cabello (...) e dispõem-se as capturas internacionais dos mencionados, via Interpol, com fins de extradição para a República Argentina", publicou o portal Infobae, citando a resolução do juiz federal Sebastián Ramos.

Por sua vez, o Foro Argentino para a Defesa da Democracia (FADD), parte queixosa no caso, instou, em comunicado, a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) a "processar os alertas vermelhos para que os perpetradores desses crimes sejam detidos e possa haver justiça para as vítimas".