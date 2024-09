Atlético de Madrid vence Celta de Vigo (1-0) com gol de Julián Álvarez no fim

"Sabíamos que quem errasse perdia e desta vez tivemos a sorte de aproveitar a situação que tivemos", resumiu o técnico Diego Simeone.

Os jogadores comandados pelo treinador argentino pareciam não ver com maus olhos o empate, mas a vitória os deixa a apenas dois pontos do vizinho Real Madrid (2º), a quem receberão no domingo em um clássico que pode ser crucial.

O Barcelona é o líder invicto com 21 pontos e 100% de aproveitamento (7 vitórias em 7 jogos).

Mais cedo, o Villarreal do técnico Marcelino reagiu após a dura derrota sofrida em casa diante do Barça (5-1) ao vencer outra equipe catalã, o Espanyol, por 2 a 1 fora de casa com dois gols de Ayoze Perez.

Ele já marcou seis gols em sete jogos e está atrás do polonês Robert Lewandowski (7) na artilharia.

'El Submarino' se consolidou na zona da Champions (4º, 14 pontos).