Irã está disposto a retomar negociações sobre programa nuclear (chefe da AIEA à AFP)

O Irã parece disposto a retomar as negociações nucleares, mas se recusa no momento a permitir o retorno a suas instalações dos inspetores de quem retirou o acesso, disse, nesta quinta-feira (26), o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, em entrevista à AFP.

Os iranianos "estão mostrando sinais da vontade de voltar a se comprometer, não apenas com a AIEA, mas também (...) com nossos antigos parceiros no acordo nuclear de 2015", afirmou Grossi, acrescentando, porém, que Teerã não quer "voltar a colocar os inspetores na lista".

