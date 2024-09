Israel promete lutar 'até a vitória' no Líbano

Israel indicou ter matado o chefe da unidade de drones do Hezbollah, Mohamed Srur, em "bombardeios de precisão" no subúrbio sul de Beirute. A milícia pró-iraniana confirmou sua morte esta noite.

O Exército israelense informou que seus aviões atacaram nesta quinta 75 alvos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano, e afirmou à noite que realizava novos bombardeios contra o grupo islamista.

Além disso, reportou o disparo de dezenas de "projéteis" a partir do Líbano. O Hezbollah disse ter atirado uma centena de foguetes contra as cidades de Safed e Haifa, no norte de Israel.

Na primeira hora de sexta (noite de quinta no Brasil), o exército israelense também informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram um míssil disparado do Iêmen, um país parcialmente controlado pelos huthis, grupo rebelde também aliado do Irã.

- "Uma chance à diplomacia" -

Os bombardeios israelenses mataram mais de 600 pessoas desde a segunda-feira, incluindo muitos civis, e forçaram 90 mil a fugir de suas casas no Líbano, segundo a ONU. Entre elas, mais de 31 mil entraram na Síria, de acordo com as autoridades libanesas.