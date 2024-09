Papa Francisco faz alerta contra os 'caminhos trágicos da guerra' em visita a Luxemburgo

"Parece que o coração humano nem sempre sabe preservar a memória e que periodicamente se desvia e retorna aos caminhos trágicos da guerra", acrescentou o pontífice, que pediu "negociações honestas com o objetivo de solucionar as divergências".

Francisco, que frequentemente denuncia as consequências do que chama de "Terceira Guerra Mundial em pedaços", não mencionou a Ucrânia nem Rússia, tampouco o conflito no Oriente Médio. Na quarta-feira, ele chamou de "inaceitável" a "terrível escalada" no Líbano e pediu à comunidade internacional que faça o possível para acabar com a crise.

Depois de ressaltar o papel do Luxemburgo na construção de uma "Europa unida e solidária", o pontífice insistiu no papel de cada país para evitar "divisões, contrastes e guerras provocadas por nacionalismos exasperados e ideologias perniciosas".

O papa desembarcou no aeroporto Findel de Luxemburgo durante a manhã e foi recebido pelo grão-duque Henri, pela grão-duquesa María Teresa e pelo primeiro-ministro Luc Frieden.

A bordo do avião, Francisco não cumprimentou os jornalistas um por um, como é tradicional. "Não me sinto" (capaz), explicou, com um aspecto cansado. O jesuíta argentino sofreu uma gripe no início da semana.

A visita acontece menos de duas semanas depois da viagem mais longa de seu pontificado, um périplo de 33 mil quilômetros durante 12 dias por quatro países do sudeste da Ásia e da Oceania.