Prefeito de Nova York, Eric Adams, é indiciado por suborno e fraude

As revelações das investigações expuseram os vínculos pessoais e empresariais entre o círculo íntimo do prefeito, levantando conflitos de interesse.

- Demissões em seu círculo -

A nova acusação acontece após as demissões do comissário de Saúde, Ashwin Vasan, e do secretário de Educação, David Banks, um amigo íntimo de Adams, cujo departamento administra o sistema de ensino da cidade, que tem um milhão de estudantes.

As saídas, que serão efetivas no fim 2024, aconteceram após os pedidos de demissão do chefe do Departamento de Polícia de Nova York, Edward Caban - apenas um ano após assumir o cargo -, e da principal conselheira jurídica de Adams, Lisa Zornberg.

Caban, que teve os dispositivos eletrônicos apreendidos pelos investigadores, se afastou do cargo quando os agentes federais pareciam concentrar-se nas atividades de serviços de segurança de clubes noturnos de seu irmão gêmeo.

Não fica claro de que forma esta acusação pode afetar os democratas apenas 40 dias antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos entre Kamala Harris e o republicano Donald Trump, que estão praticamente empatados nas pesquisas de intenção de voto.