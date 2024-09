Prefeito de NY é indiciado com cinco acusações criminais, incluindo suborno

O prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, foi indiciado pela Justiça com cinco acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, solicitação de doações ilegais para campanha eleitoral no exterior e conspiração para suborno.

O indiciamento, revelado nesta quinta-feira (26), é fruto de uma investigação ampla da campanha do prefeito e de seus colaboradores para determinar se ele conspirou em sua campanha de 2021 com autoridades do governo turco para receber contribuições ilegais.

Quatro das cinco acusações estão relacionadas com a investigação sobre o suposto recebimento de fundos para a sua campanha eleitoral daquele ano concedidos por autoridades turcas, o que é proibido por lei, e outra com suborno.