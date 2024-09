'Somos inocentes': a carta dos adolescentes presos na Venezuela

"Algum dia sairei deste lugar feio, deste inferno ao qual ninguém pertence", diz o texto lido em voz alta por Urbina, enquanto ao fundo pode-se ouvir o protesto pela liberdade de seu filho nesta quinta-feira (26), em frente ao Ministério Público de Caracas.

"Isso não é vida, como é possível estar pagando por algo que nem meus companheiros, nem eu fizemos?", indaga no documento.

Atualmente, há 68 adolescentes detidos, segundo balanços privados divulgados nesta quinta-feira. "Há pessoas que foram tiradas de suas casas dia após dia, então isso vai se somando, e outros não tinham sido registrados, por isso os números têm aumentado", explicou à AFP Alfredo Romero, diretor da ONG Fórum Penal, que compila informações sobre as prisões.

Os protestos realizados entre os dias 29 e 30 de julho deixaram 27 mortos, incluindo dois militares, e cerca de 200 feridos, além de 2.400 detidos, classificados como "terroristas" por Maduro.

Miguel Urbina foi preso no dia 2 de agosto quando comia um doce na entrada de sua casa. "Dois funcionários chegaram e o levaram", conta sua mãe, uma manicure de 32 anos que afirma que ele não teve envolvimento nas manifestações.

Ela garante que o filho está isolado junto aos demais adolescentes em um espaço onde não têm contato com presos comuns. "Ele me disse que estava com medo. Meu filho não é um criminoso, não é um terrorista", insiste.