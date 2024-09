Kamala vai à fronteira com o México para somar pontos sobre migração

- "Inundação de migrantes" -

Trump voltou a acusar os democratas de uma "repentina e sufocante enxurrada de migrantes ilegais". "É uma inundação. É uma invasão", afirmou.

"Eles infectam o nosso país", disse Trump, que no passado já tinha acusado os migrantes "de envenenar o sangue" dos Estados Unidos.

O empresário de 78 anos atacou duramente duas vias criadas pelo governo do presidente Biden para os migrantes que querem entrar no país: pedir entrevista mediante um aplicativo de celular (o CBP One) e um programa que permite a 30.000 cubanos, venezuelanos, haitianos e nicaraguenses chegarem aos Estados Unidos a cada mês se contarem com um patrocinador no país que cubra suas despesas.

"Kamala criou um programa completamente novo para trazer de avião os imigrantes de Venezuela, Haiti e Nicarágua, e os instalamos em comunidades americanas", particularmente em Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte, afirmou, citando três dos sete estados que provavelmente vão definir o resultado das eleições.

Nesta sexta, Trump realizará um comício em Michigan, outro estado-chave, depois de uma reunião tensa em Nova York com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre o apoio dos Estados Unidos a Kiev em sua guerra contra a Rússia.