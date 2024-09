Liverpool é o novo líder do Inglês; Arsenal e Chelsea também aproveitam tropeço do City

- Arsenal sofre, mas bate Leicester -

O Arsenal sofreu para vencer o Leicester por 4 a 2, apesar de ter ido para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Os 'Gunners' não administraram bem a vantagem no segundo tempo e os 'Foxes' empataram a partida com dois gols do lateral James Justin (47' e 63').

Nos acréscimos, Leandro Trossard, que havia entrado no final da primeira etapa, voltou a colocar o Arsenal à frente no placar (90'+4). E Kai Havertz ainda teve tempo de marcar mais um e dar números finais à partida.

Agora, o time do técnico Mikel Arteta deverá se concentrar no duelo contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, depois de estrear no torneio continental com um empate sem gols com a Atalanta.

Em outro dos jogos do dia, o Chelsea derrotou o Brighton por 4 a 2, com quatro gols de Cole Palmer, e se aproximou dos líderes.