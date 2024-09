Bayern domina, mas empata com Leverkusen no Alemão; Kane sai lesionado

E mesmo pressionado, o Leverkusen saiu na frente graças ao meio-campista alemão Andrich batendo de fora da área após boa jogada que começou em cobrança de escanteio.

O time de Munique empatou rapidamente com um míssil de Pavlovic a 25 metros de distância que o goleiro Lukas Hradecky só conseguiu tocar com a ponta dos dedos.

Depois do intervalo, o Bayern continuou abusando da falta de pontaria e o jogo terminou empatado.

A cinco minutos do apito final, Kane, que teve uma atuação discreta, saiu de campo mancando depois de sofrer uma pancada no pé esquerdo em uma dividida com Adli.

"Quando Harry sai de campo significa algo, porque ele é forte. Não foi um lance bonito, mas espero que ele seja feito de uma boa madeira britânica que nunca quebra", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl.

- Leipzig goleia Augsburg -

Mais cedo, o Leipzig goleou o Augsburg por 4 a 0, com dois gols do esloveno Benjamin Sesko, para pular para a vice-liderança da Bundesliga.