Israel mata o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em bombardeio no Líbano

A morte na sexta-feira de Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, aumenta o risco de desestabilização do país e do Oriente Médio, quase um ano após a explosão da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas.

"Sayed Hassan Nasrallah se uniu a seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o Hezbollah, quase 20 horas após o bombardeio israelense e depois de Israel informar sobre a eliminação do dirigente.

Israel continuou neste sábado suas operações no Líbano, e uma fonte de segurança libanesa relatou o bombardeio de um depósito próximo ao aeroporto de Beirute.

O Ministério da Saúde libanês anunciou que 33 pessoas morreram e 195 ficaram feridas nos intensos bombardeios israelenses contra o Líbano deste sábado.

Segundo um comunicado militar israelense, Ali Karaki, apresentado como o comandante da frente sul do Hezbollah, e outros dirigentes do movimento morreram ao lado de Nasrallah na operação que recebeu o nome "Nova Ordem". Uma fonte próxima ao Hezbollah confirmou a morte de Karaki.

O general Abbas Nilforoushan, do alto escalão da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, também morreu no ataque, informou a agência oficial iraniana IRNA.