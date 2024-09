Hezbollah: um movimento libanês com influência regional

Desde então, o grupo libanês e Israel entraram em conflito em alguns momentos, até uma guerra em 2006, após o sequestro de dois soldados israelenses na fronteira entre os dois países.

Israel iniciou então uma grande ofensiva. A guerra de 33 dias matou 1.200 libaneses, a maioria civis, e 160 israelenses, a maioria militares.

A Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que acabou com a guerra, estipula que somente o Exército libanês e as forças de paz da ONU devem ser mobilizadas no sul do Líbano.

Mas o Hezbollah manteve sua presença na região, onde, de acordo com analistatas, cavou uma rede de túneis.

O grupo reforçou seu arsenal, que inclui mísseis guiados, e afirma ter mais de 100.000 combatentes.

As principais instituições do movimento ficam no subúrbio sul de Beirute desde que Israel matou o antecessor de Nasrallah, Abbas Masawi, em 1992.