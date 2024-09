Aston Villa tropeça com Ipswich; United é atropelado em casa pelo Tottenham

Pouco antes do intervalo, os 'Red Devils' se complicaram ainda mais com a expulsão de Bruno Fernandes, que recebeu cartão vermelho por levantar demais o pé em uma dividida com James Maddison.

No segundo tempo, o Tottenham ampliou a vantagem logo no início com o meia sueco Dejan Kulusevski (47'), antes de fechar o placar com Dominik Solanke (77').

"Obviamente é uma grande vitória. Acho que jogamos o nosso futebol de uma maneira muito agressiva. Era tudo o que queríamos", resumiu o técnico dos 'Spurs', Ange Postecoglou.

Para aumentar a preocupação peloo lado do Manchester United, o meia Mason Mount, que havia entrado no intervalo, teve que ser substituído nos minutos finais depois de um choque de cabeça com Radu Dragusin.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação