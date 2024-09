Atlético e Real Madrid empatam em clássico marcado confusão na torcida

Com público recorde (70 mil pessoas), o estádio Metropolitano recebeu o Atlético de Madri com um mosaico que cobriu completamente a arquibancada, mas a festa acabou quando o Real Madrid abriu o placar no segundo tempo e os torcedores começaram a atirar objetos no campo.

O gol dos visitantes foi marcado pelo zagueiro brasileiro Éder Militão (54'), mas o Atlético conseguiu o empate nos acréscimos com o argentino Ángel Correa (90'+5).

"Sempre penso positivo. Tiramos um ponto do líder, estamos numa boa sequência e pensando no jogo de quarta-feira [pela Liga dos Campeões, contra o Lille]", disse o técnico do time merengue, Carlo Ancelotti.

Sem Kylian Mbappé, fora por lesão, Ancelotti preferiu manter Endrick no banco e reforçar o meio-campo com Luka Modric, avançando Jude Bellingham para levar perigo ao time adversário junto com Rodrygo e Vinícius Júnior.

- Dez minutos nos vestiários -

O jogo começou movimentado e ambos os goleiros mostraram serviço. Thibaut Courtois salvou o Real em finalização de Julián Álvarez (9') e Jan Oblak espalmou chute forte de Federico Valverde (17').