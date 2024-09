Furacão Helene causa ao menos 100 mortes ao passar pelos EUA

Os cientistas argumentam que a mudança climática provavelmente desempenha um papel na rápida intensificação dos furacões, porque há mais energia nos oceanos mais quentes para que se abasteçam.

Pelo menos 100 pessoas morreram: 39 na Carolina do Norte, 25 na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 14 na Florida, quatro no Tennessee e uma na Virgínia, segundo contagens das autoridades locais compiladas pela AFP. Espera-se que o número total aumente.

Ventos fortes e chuvas torrenciais deixaram algumas cidades em ruínas e estradas inundadas.

Quase dois milhões de residências e empresas permaneceram sem energia nesta segunda-feira, de acordo com poweroutage.us.

Helene atingiu a costa na tarde de quinta-feira perto de Tallahassee, capital da Flórida, como um furacão de categoria 4 - em uma escala de 5 - com ventos de 225 km/h. Posteriormente, foi rebaixado a ciclone pós-tropical, mas deixou para trás uma paisagem desoladora.

