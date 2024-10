LeBron James diz que treinar com seu filho Bronny "é pura alegria"

"Obviamente, jogo na NBA há mais tempo que ele, então ele entende as nuances do jogo", lembrou. "Mas ele é um homem agora e é hora de aprender e melhorar".

Bronny, por sua vez, compartilhou o entusiasmo de jogar ao lado de um dos melhores jogadores de basquete da história.

"É uma loucura estar nos treinos com seu pai, competindo em alto nível", disse o jovem ala-armador, que também quer acabar com as especulações de que deve sua posição à influência de LeBron.

"Estou pegando todas essas coisas, as críticas e as reações negativas direcionadas a mim e as transformando em algo que me sirva como combustível", comentou.

- Muita energia "no tanque" -

Campeão olímpico pela terceira vez em Paris, James disse não se sentir fisicamente "exausto como da última vez" em que participou dos Jogos de Londres-2012.