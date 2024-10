Sete mortos em novo massacre no Equador, assolado pela violência do narcotráfico

Mais cedo, a polícia informou na rede social X que suas "unidades especializadas estão no local para investigar, com o objetivo de elucidar as causas e prender os responsáveis por este fato" ocorrido naquela região agrícola.

As autoridades ainda não determinaram se o incidente foi um ataque direcionado ou um roubo.

O jornal digital Primicias apontou que os pistoleiros "começaram a disparar repetidamente e alguns corpos chegam a ter [marcas de] 40 disparos".

Após uma consulta popular em 2011, foram proibidos na maior parte do Equador os espetáculos que incluem a morte de animais, como as brigas de galo.

- "Primeira vez" -

Devido à guerra entre grupos do narcotráfico pelo controle das rotas e do mercado, os homicídios cresceram no Equador para um recorde de 47 por 100.000 pessoas, em comparação com a taxa de 6 em 2018.