Unicef alerta sobre vulnerabilidade extrema das crianças na Faixa de Gaza

P: Como sobrevivem as crianças?

R: Muitas perderam um membro da família, às vezes um dos pais, às vezes ambos. É muito difícil obter números exatos, mas encontramos muitas crianças nessas situações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que há 19.000 crianças não acompanhadas ou separadas de seus pais.

A situação das escolas é um completo desastre. 85% dos edifícios escolares estão destruídos. Nenhuma criança em idade escolar assistiu às aulas nos últimos 12 meses.

O que realmente impressiona é que as crianças querem ir à escola, brincar com seus amigos, ver seus professores e aprender. Por quê? Porque a educação traz esperança, e neste momento, as crianças de Gaza não têm essa esperança.

P: Quais são os riscos à saúde?

R: A grande aglomeração, a alta densidade populacional, as condições de higiene extremamente ruins, as altas temperaturas e o acesso limitado a banheiros são a fórmula perfeita para o surgimento de doenças, especialmente entre as crianças.