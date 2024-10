Borussia Dortmund atropela Celtic (7-1) pela 2ª rodada da Champions

O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Celtic e aplicou um sonoro 7 a 1 sobre o time escocês nesta terça-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, uma goleada que o mantém no topo da tabela antes de visitar o Real Madrid, daqui a três semanas.

O capitão Emre Can abriu os alemães convertendo um pênalti aos 7 minutos e Daizen Maeda empatou logo depois (9').

Mas o time do técnico Nuri Sahin mostrou toda sua superioridade com um hat-trick ainda no primeiro tempo de Karim Adeyemi (11', 29' e 42'). O guineense Serhou Guirassy balançou as redes duas vezes (40' de pênalti e 66') e Felix Nmecha (79'), completou a goleada.