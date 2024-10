Chanel revisita clássicos e Louis Vuitton lança orgia de cores em Paris

A Louis Vuitton (LV) apresentou nesta terça-feira (1º) uma orgia de cores e estilos, no encerramento da Semana de Moda feminina de Paris, enquanto a Chanel revisitou seus clássicos, à espera de uma nova direção artística.

Com o pátio do Museu do Louvre fechado ao público, o diretor artístico das coleções femininas da LV, Nicolas Ghesquière, criou uma longa passarela que simulava dezenas de malas e baús da marca, de todos os tamanhos e cores.

Ghesquière apresentou uma proposta heterogênea, mais determinado do que nunca a oferecer às suas clientes um conjunto de estilos, que teve poucos elementos unificadores, como a calça três quartos.