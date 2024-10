Inflação na zona do euro fica abaixo de 2% pela primeira vez desde 2021

Na segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que os integrantes do comitê de política monetária da instituição "levarão em consideração" a trajetória recente da inflação na reunião prevista para 17 de outubro.

Lagarde, no entanto, alertou que "a inflação pode aumentar temporariamente no quarto trimestre do ano", mas acrescentou que os números recentes "reforçam nossa confiança de que a inflação retornará à meta no momento oportuno".

Segundo os dados divulgados pela agência de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (1), os preços da energia caíram 6% em ritmo anual no mês de setembro na Eurozona, bloco integrado por 20 dos 27 países membros da UE.

Os preços dos alimentos, que entram na mesma categoria das bebidas alcoólicas e do tabaco, aumentaram 2,4%.

No setor dos serviços, os preços avançaram 4,0% em setembro, um décimo a menos que em agosto, segundo a Eurostat.

A inflação subjacente - a mais observada pelos analistas e que não inclui energia e alimentos - foi de 2,7%, um décimo abaixo do índice de agosto.