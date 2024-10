Israel e Líbano reabrem espaço aéreo após ataque do Irã contra território israelense

"Após o acompanhamento e nos baseando na proposta" dos encarregados da autoridade de aviação civil, "anunciamos a reabertura do espaço aéreo libanês e, portanto, a retomada" do tráfego aéreo, escreveu Hamié na rede social X.

Segundo o Exército israelense, o Irã disparou "cerca de 180 mísseis" contra Israel.

A República Islâmica afirmou que o ataque foi lançado em resposta às mortes do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada na região de Beirute, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho em Teerã.

Os dois grupos são apoiados pelo Irã.

