Mark Rutte assume liderança da Otan com a Ucrânia entre suas prioridades

Em uma breve reunião do Conselho do Atlântico Norte, Stoltenberg presenteou Rutte com o martelo de madeira, de origem islandesa, usado exclusivamente nestas cerimônias e que simboliza a transmissão de comando.

"Estou determinado a preparar a Otan para os desafios do futuro", disse o líder holandês.

- Fortalecer parcerias -

O novo chefe da Otan afirmou que, além da Ucrânia, a sua lista de prioridades inclui a manutenção da força da aliança e a expansão dos seus laços com a União Europeia e com países "que compartilham os nossos interesses e valores".

Pouco depois de Rutte ter assumido o controle da Otan, a presidente da Comissão Europeia (o braço Executivo da UE), Ursula von der Leyen, pediu "para fortalecer ainda mais as relações" entre as duas instituições.

"Sua liderança será crucial para o papel da aliança na segurança Euro-Atlântica e o nosso firme apoio à Ucrânia", apontou Von der Leyen na rede social X.