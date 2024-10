Venezuela volta a contar com Yangel Herrera contra Argentina e Paraguai nas Eliminatórias

A Venezuela poderá contar com o meia Yangel Herrera para enfrentar Argentina e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos dias 10 e 15 de outubro, segundo a lista de convocados divulgada nesta terça-feira (1º) pela federação local.

Herrera, jogador do Girona da Espanha, voltará a campo depois de ficar de fora dos jogos anteriores da 'Vinotinto' no torneio classificatório devido a uma lesão muscular na perna esquerda: uma derrota por 4 a 0 para a Bolívia, a 4.150 metros acima do nível do mar, em El Alto, e um empate em 0 a 0 com o Uruguai em Maturín.

Ele havia sido incluído na lista, mas foi cortado na última hora.