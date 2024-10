Ambiente 'hiperpartidário' coloca membros eleitorais nos EUA sob pressão

No condado de Maricopa, que inclui Phoenix, capital do Arizona, as autoridades investiram "em detectores de metal, cercas, câmeras", disse o funcionário republicano Bill Gates à CBS.

"Eu gostaria que não tivéssemos que fazer isso, mas temos que fazer", observou.

- Atrasos -

As autoridades eleitorais estão particularmente preocupadas com as estreitas margens esperadas entre Trump e a democrata Kamala Harris, o que pode dificultar, mais uma vez, uma proclamação rápida de vitória.

A "maior janela para desinformação" é "desde o fechamento das urnas na noite das eleições até que o resultado da eleição seja conhecido", de acordo com Seth Bluestein, um republicano do conselho da Filadélfia.

Embora Bluestein se autodenomine "cautelosamente otimista" de que a cidade está melhor preparada, ele está frustrado porque a legislatura dividida da Pensilvânia ainda não abordou um fator importante nos atrasos: a exigência de que os administradores esperem até o dia das eleições para começar a processar as centenas de milhares de votos por correio.