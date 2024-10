Colômbia buscará US$ 40 bi de investimentos para transição energética

A Colômbia é uma potência hídrica e um dos países de maior biodiversidade do mundo, e enfrenta as consequências da mudança climática, segundo especialistas e autoridades, que atualmente lutam contra uma temporada de calor mais severa que a esperada, com risco de provocar uma crise energética.

No fim de 2023, Petro interrompeu a autorização de novas concessões para exploração de petróleo, carvão e gás como parte de sua cruzada para incentivar o mundo a deixar de explorar esses recursos naturais.

