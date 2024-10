Oito soldados israelenses mortos no sul do Líbano, onde Hezbollah diz que repeliu uma incursão

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, por sua vez, declarou que "não busca uma guerra", mas prometeu uma resposta "mais forte" caso Israel faça retaliações, ignorando os apelos internacionais para uma desescalada em um conflito que já deixou mais de mil mortos no Líbano desde a semana passada.

O Exército israelense - que anunciou na terça-feira que lançou incursões terrestres "limitadas" na fronteira libanesa - informou nesta quarta-feira a morte de oito soldados em combates no sul do Líbano.

Ao mesmo tempo, Israel continua bombardeando os subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, onde na semana passada desferiu um duro golpe nesta milícia ao matar o seu líder, Hassan Nasrallah, em um bombardeio maciço.

O Hezbollah afirmou que repeliu soldados israelenses no sul do Líbano e alegou ter atacado uma unidade israelense com um dispositivo explosivo que destruiu três tanques.

O Exército israelense indicou que seus soldados realizaram duas breves incursões no Líbano e pediu aos habitantes que evacuassem mais de 20 áreas do sul do país.

Uma fonte de segurança libanesa disse que Israel bombardeou repetidamente os subúrbios ao sul de Beirute durante a noite. Correspondentes da AFP ouviram cerca de vinte explosões naquela região.