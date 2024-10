Começa processo judicial contra policial londrino acusado de assassinar jovem negro

A polícia afirma que a placa do veículo que dirigia, um carro que não pertencia a ele, foi detectada por uma câmera que indicava que estava relacionado a um incidente com armas de fogo ocorrido dias antes.

Centenas de pessoas protestaram dias depois do incidente em frente à sede da polícia londrina, denunciando que o jovem não teria levado um tiro se não fosse negro.

A decisão de atirar "não estava razoavelmente justificada nem era justificável", afirmou, nesta quarta-feira (2), o promotor Tom Little, no primeiro dia de julgamento no tribunal penal de Old Bailey, em Londres.

O policial acusado, Martyn Blake, de 40 anos, negou a acusação de assassinato.

A possibilidade de que Chris Kaba estivesse fugindo "não era nada óbvia", insistiu o promotor.

O anúncio no ano passado da acusação contra o agente despertou irritação dentro da polícia.