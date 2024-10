Marcha universitária desafia ajuste de Milei na Argentina

Estudantes universitários e professores argentinos protestam nesta quarta-feira (2) em uma marcha em repúdio ao ajuste econômico do governo de Javier Milei, determinado a vetar uma lei recém-aprovada pelo Congresso que visa melhorar o orçamento das universidades.

Horas antes da convocação, marcada para as 17h (mesmo horário em Brasília), os estudantes começaram a chegar aos terminais ferroviários da capital argentina para se dirigirem à praça em frente ao Congresso Nacional, epicentro do protesto que será replicado nas principais cidades do país.

O governo qualificou a marcha como "política" e as reivindicações por aumentos salariais dos professores como "injustificadas", em um cenário social cada vez mais tenso e um declínio acentuado da popularidade do presidente, segundo as pesquisas.