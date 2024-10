Na política externa, Kamala aposta pela continuidade enquanto Trump promete ruptura

Ela defende "o direito de Israel a se defender" e rejeita suspender a ajuda militar americana, mas promete não "ficar em silêncio" diante do sofrimento dos palestinos.

Ao contrário de Donald Trump, que instou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a "terminar o trabalho", ela defende um cessar-fogo na Faixa de Gaza e no Líbano, priorizando a via diplomática.

Donald Trump afirma que "nunca teria havido um 7 de outubro em Israel", em referência ao ataque do Hamas, se ele estivesse no comando do país.

O republicano acusa Kamala Harris de "odiar Israel".

Quanto ao Irã, ambos adotam uma linha dura, mas Donald Trump acusa a administração Biden de ter deixado que Teerã, inimigo declarado dos Estados Unidos, se "enriquecesse", apesar das sanções.

O bilionário também afirma que se a República Islâmica conseguiu atacar Israel duas vezes, em 13 de abril e na terça-feira, isto se deve a uma suposta "fraqueza" do atual governo americano.